Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Ранее новое шоу с Собчак уличили в плагиате.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Общество
Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
Общество
Голодец получила должность в правлении Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Общество
На Водонаеву написали второе заявление в полицию
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Общество
Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК
Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»
«Паразиты» стали первой картиной не на английском языке, получившей «Оскар». Фильм по итогу завоевал награды в четырех номинациях.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Видоизменный углерод», который расскажет о дальнейшей судьбе главного героя Такеши Ковача.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Экономика
Китай призвал отказаться от торговых ограничений из-за коронавируса
«Делегат отметил, что Китай вносит большой вклад в глобальное производство и экономический рост», — приводит «РИА Новости» слова информированного торгового источника.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию
Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
В Стамбуле приземлился самолет с потерявшим сознание пилотом
В аэропорту Сабихи Гёкчен Стамбула совершил посадку самолет авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом, сообщает газета Cumhuriyet.
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.