Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Нефть закрепилась на $54 за баррель

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
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ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

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Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
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Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Армия и оружие

Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Lenta.ru 07:43
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Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»

Ранее новое шоу с Собчак уличили в плагиате.
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«Ак Барс» отыгрался в концовке, но уступил «Авангарду» по буллитам

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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
RT на русском 10:34
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
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Общество

Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года

Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
РБК 13:48
Общество

Голодец получила должность в правлении Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
Капитал страны 10:38
Политика

Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
RT на русском 11:24
Общество

На Водонаеву написали второе заявление в полицию

Московский Комсомолец 07:21
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
RT на русском 12:21
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Моя Москва.онлайн 04:53
Фигурное катание

Плющенко отказался комментировать сотрудничество с Константиновой

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Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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Кино

Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»

«Паразиты» стали первой картиной не на английском языке, получившей «Оскар». Фильм по итогу завоевал награды в четырех номинациях.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
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BBC снимет сериал о Грете Тунберг

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Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Потоковый сервис Netflix представил трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Видоизменный углерод», который расскажет о дальнейшей судьбе главного героя Такеши Ковача.
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Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Экономика

Китай призвал отказаться от торговых ограничений из-за коронавируса

«Делегат отметил, что Китай вносит большой вклад в глобальное производство и экономический рост», — приводит «РИА Новости» слова информированного торгового источника.
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Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
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Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию

Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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В Стамбуле приземлился самолет с потерявшим сознание пилотом

В аэропорту Сабихи Гёкчен Стамбула совершил посадку самолет авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом, сообщает газета Cumhuriyet.
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В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России

«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
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