Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Экономика ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.

Общество Голодец получила должность в правлении Сбербанка Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Общество Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.

Кино Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар» «Паразиты» стали первой картиной не на английском языке, получившей «Оскар». Фильм по итогу завоевал награды в четырех номинациях.

Кино Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода» Потоковый сервис Netflix представил трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Видоизменный углерод», который расскажет о дальнейшей судьбе главного героя Такеши Ковача.