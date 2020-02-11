Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель

Интерфакс10:26

Цены на нефть вырастут на фоне позитивных новостей о коронавирусе

Российская газета08:11

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалт06:26

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Нефть упадёт ниже $50 за баррель

News.ru08:53

Цены на нефть стабильны, потому что нет решения России по ОПЕК+

Вечерний курьер08 февраля в 07:09

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59
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Авто

Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa вчера в 06:34
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Космос

Физика космоса: уральские астрономы ищут жизнь на других планетах

В Коуровской обсерватории Уральского федерального университета завершились 49-е всероссийские астрономические чтения «Физика космоса».
Областная газета 08:07
Политика

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку

Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
Московский Комсомолец вчера в 16:47
Происшествия

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Известия 07:21
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

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В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Известия 09:47
Политика

Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Политика

Зеленский уволил представителя Украины в минской группе

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Газета.Ru 10:22
Общество

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag 02:49
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Заболевшую коронавирусом студентку выписали из тюменской больницы

Тюменскую студентку, у которой ранее в организме был обнаружен коронавирус, выписали из областной клинической инфекционной больницы.
РБК Тюмень 06:27
Общество

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
RT на русском 10:24
Авто

В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
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Общество

Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
Lenta.ru 00:09
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
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«Оскар-2020» побил антирекорд по просмотрам

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Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие.
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
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Футбол

Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
РИА Новости 09:53
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Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о просмотре в «Порту»

Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич рассказал, как прошел его просмотр в португальском клубе "Порту".
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Samsung показала экран для бизнеса диагональю 583 дюйма

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Армия и оружие

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Военно-воздушные силы (ВВС) США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.
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Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году

Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Армия и оружие

Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии

Pravda.Ru 10:17
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