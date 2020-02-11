Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей приводят к 70 тысячам случаев осложнений у пациентов в год.
Культура
Критик на арт-выставке разбила инсталляцию за 20 тысяч долларов
Фото: страница @ paveleguez в Twitter На ярмарке современного искусства в Мехико арт-критик Авелина Леспер разрушила работу, чья стоимость составляла более 20 тысяч долларов.
Хоккей
После силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травму
В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Евгений Кузнецов получил травму.
Здоровье
"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей
"В вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", - призналась Мария Гёрлиц в интервью немецкому изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Происшествия
СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде
Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжёлой болезни новорождённой дочери
Третья дочь Милы Йовович Озиан страдает от тяжёлой формы желтухи новорождённых.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке
В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Общество
Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы
Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Культура