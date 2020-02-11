Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Политика Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.

Культура Критик на арт-выставке разбила инсталляцию за 20 тысяч долларов Фото: страница @ paveleguez в Twitter На ярмарке современного искусства в Мехико арт-критик Авелина Леспер разрушила работу, чья стоимость составляла более 20 тысяч долларов.

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Происшествия СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Общество Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.