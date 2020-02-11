Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Цены на нефть продолжают падать. Выдержит ли бюджет России?

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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Нефть перешла к росту после обвала накануне

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Нефть упадёт ниже $50 за баррель

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Рост котировок Brent и WTI ускорился

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Рост цен на нефть ускорился до 1,5% на ослаблении опасений вокруг коронавируса

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В московском отеле задержали серийного насильника

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Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
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Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

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Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
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Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей приводят к 70 тысячам случаев осложнений у пациентов в год.
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Критик на арт-выставке разбила инсталляцию за 20 тысяч долларов

Фото: страница @ paveleguez в Twitter На ярмарке современного искусства в Мехико арт-критик Авелина Леспер разрушила работу, чья стоимость составляла более 20 тысяч долларов.
РЕН ТВ вчера в 19:11
Хоккей

После силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травму

В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Евгений Кузнецов получил травму.
МонаВиста 08:03
Здоровье

"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей

"В вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", - призналась Мария Гёрлиц в интервью немецкому изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
Царьград 08:00
Политика

Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
REGNUM 08:19
Происшествия

СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде

Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
Газета.Ru 08:35
Авто

Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Армия и оружие

Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Новые Ведомости 04:52
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Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья

Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Актуальные Новости 00:28
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжёлой болезни новорождённой дочери

Третья дочь Милы Йовович Озиан страдает от тяжёлой формы желтухи новорождённых.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 01:31
Шоу-бизнес

Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке

В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
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Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.
Lenta.ru 07:23
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

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Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
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В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
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«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

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