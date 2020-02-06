Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Стоимость нефти Brent подобралась к $54 за баррель

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Цены на нефть стабильны, потому что нет решения России по ОПЕК+

Вечерний курьер08 февраля в 07:09

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Цены на нефть эталонных марок сегодня растут после падения до минимальных показателей за год

Эхо Москвы01:01

Для устойчивого восстановления нефти мало факторов

REGNUM05:06

Российский рынок акций снизился на фоне слабых цен на нефть

ТАССвчера в 12:25
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей

Lenta.ru вчера в 08:46
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СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе

Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
ТАСС 05:37
Авто

Три главных седана и кроссовера этой весны. Все, что известно

66.ru 04:44
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Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
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Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК 09 февраля в 12:31
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора

Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
IT-World 02:51
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

Глава Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили кресло канцлера после ухода Ангелы Меркель в 2021 году, уходит в отставку.
BFM.ru вчера в 08:56
Хоккей

Четыре хоккеиста «Ак Барса» не сыграют против «Авангарда»

Татар-информ вчера в 04:27
Технологии

Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
3DNews 04:43
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии короля футбола

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, прозванного Королем футбола и признанного ФИФА лучшим футболистом ХХ века, рассказал, что его отец не может полноценно самостоятельно передвигаться из-за прошедшей неудачно реабилитации после операции по замене тазобедренного сустава.
ProstoProSport 01:42
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Ведомости 04:42
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Хоккей

Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Чемпионат 05:00
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Политика

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Газета.Ru 04:53
Общество

Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

Известия 00:26
Общество

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
REGNUM 03:29
Энергетика

Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспортом" о снижении цены поставок газа.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Армия и оружие

Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:39
Здоровье

Российских врачей научили распознавать коронавирус

Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Эхо Москвы 03:33
Культура

Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»

В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Lenta.ru 05:12
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
ТВ Центр вчера в 06:52
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,42 копейки - до 69,7684 рубля, курс доллара увеличился на 17,82 копеек, до 63,949 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие

Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии

Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Известия 05:42
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