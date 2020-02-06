Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Происшествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Происшествия
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора
Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Глава Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили кресло канцлера после ухода Ангелы Меркель в 2021 году, уходит в отставку.
Хоккей
Четыре хоккеиста «Ак Барса» не сыграют против «Авангарда»
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии короля футбола
Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, прозванного Королем футбола и признанного ФИФА лучшим футболистом ХХ века, рассказал, что его отец не может полноценно самостоятельно передвигаться из-за прошедшей неудачно реабилитации после операции по замене тазобедренного сустава.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Хоккей
Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Фигурное катание
Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Общество
Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
Энергетика
Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспортом" о снижении цены поставок газа.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Армия и оружие
Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Культура
Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»
В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,42 копейки - до 69,7684 рубля, курс доллара увеличился на 17,82 копеек, до 63,949 рубля, следует из данных Банка России.
Армия и оружие
Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии
Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).