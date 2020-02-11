Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Политика Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

Происшествия Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Наука Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.

Наука Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.

Авто Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).

Футбол Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Политика В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.

Футбол Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.