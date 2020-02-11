Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Цены на нефть продолжают падать. Выдержит ли бюджет России?

LentaChel.ru01:40

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Для устойчивого восстановления нефти мало факторов

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Рост котировок Brent и WTI ускорился

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Нефть упадёт ниже $50 за баррель

News.ru08:53

Рост цен на нефть ускорился до 1,5% на ослаблении опасений вокруг коронавируса

ПРАЙМ05:26
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Политика

Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
RT на русском 08:47
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Вести.Ru 08:46
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.
Sudostroenie.info 03:18
Армия и оружие

В Сирии сбили вертолет Ми-17 правительственной армии

Газета.Ru 08:59
Гаджеты

В России стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

Дни24 09:00
Армия и оружие

Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
RT на русском 07:27
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Слово и Дело вчера в 13:04
Общество

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России

Весна в европейской части России может наступить через несколько недель, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
Москва 24 08:42
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Газета.Ru 07:31
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Авто

Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck

Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).
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Футбол

Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри

Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Советский спорт 08:17
Политика

Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
REGNUM 08:19
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжёлой болезни новорождённой дочери

Третья дочь Милы Йовович Озиан страдает от тяжёлой формы желтухи новорождённых.
News.ru 07:21
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
Общество

«Нафтогаз» рассматривает возможность новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность новых исков против «Газпрома».
ФАН вчера в 04:12
Политика

В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Газета.Ru 03:50
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Футбол

Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА

Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
РИА Новости 00:37
Происшествия

В московском отеле задержали серийного насильника

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Футбол

«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Sport24.ru 05:42
Общество

Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess

Интерфакс вчера в 04:54
Происшествия

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости 07:48
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Наука

Учёные выяснили, как остановить старение и диабет

ToDay News Ufa 09 февраля в 05:42
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Происшествия

В Башкирии нашли в сугробе замерзшего двухлетнего ребенка

МедиаКорСеть 03:34
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
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