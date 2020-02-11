Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте
Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Общество
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России
Весна в европейской части России может наступить через несколько недель, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Авто
Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck
Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).
Футбол
Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри
Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжёлой болезни новорождённой дочери
Третья дочь Милы Йовович Озиан страдает от тяжёлой формы желтухи новорождённых.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Общество
«Нафтогаз» рассматривает возможность новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность новых исков против «Газпрома».
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Футбол
Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Общество
Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Наука
Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Происшествия
В Башкирии нашли в сугробе замерзшего двухлетнего ребенка
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.