Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Цены на нефть продолжают падать. Выдержит ли бюджет России?

LentaChel.ru01:40

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Стоимость нефти Brent подобралась к $54 за баррель

Росбалт01:59

Цены на нефть коррекционно растут более чем на 1% после снижения из-за рисков спроса

ПРАЙМ00:29

Нефть закрылась на минимумах конца 2018 года

REGNUMвчера в 15:36

Brent подешевела до $54,39 за баррель

Интерфаксвчера в 00:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Культуромания вчера в 10:57
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК 03:50
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Наука

Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии

Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 04:23
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Рамблер 04:07
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова похвасталась новым образом

Звезда отметила, что ей самой очень нравится новый образ.
Uznayvse.ru вчера в 11:31
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Известия 03:50
Здоровье

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах

Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Народные новости 00:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
REGNUM 02:55
Экономика

НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника

НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Культура

Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Дождь 01:36
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

РИА Новости 04:02
Общество

Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области

Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
Saratovnews 03:04
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус вчера в 10:00
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет

В выходные врачи выявили на круизном судне Diamond Princess еще 10 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Ридус 09 февраля в 05:26
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