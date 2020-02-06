Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Наука
Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии
Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии, сообщает ТАСС.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась новым образом
Звезда отметила, что ей самой очень нравится новый образ.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Экономика
НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника
НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Культура
Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Общество
Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области
Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет
В выходные врачи выявили на круизном судне Diamond Princess еще 10 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.