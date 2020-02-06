Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
МИД: Киев не выполнил ни одного положения Минских соглашений
Ни одно из положений Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины не выполнено заявил МИД России 11 февраля в комментарии к пятой годовщине заключенных соглашений, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
Пилот Pegasus потерял сознание во время полета
Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Единоборства
Джон Джонс: «Пересмотрел бой и уверен в победе»
«Только что пересмотрели бой на UFC 247 вместе с тренерами, и мы уверены в своей победе», - написал Джонс в Инстаграм.
Политика
ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной
Евросоюз в этом году планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной в этом году, заявил еврокомиссар Оливер Варгейи.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Общество
В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии
Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода закроются на карантин из-за вспышки гриппа
Карантин введут в школах Нижнего Новгорода из-за большого количества зараженных гриппом и ОРВИ.
Игры
Построй свою игру — опубликован релизный трейлер Dreams
В сети появился релизный трейлер игры Dreams.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Армия и оружие
Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Общество
Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста
Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает РИА "Новости".
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Общество
Опубликована карта «захвата» множества стран коронавирусом в течение трех месяцев
Британские специалисты разработали карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца по планете.
Армия и оружие
В Кремле считают недопустимым вольготное поведение боевиков в Идлибе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо пресекать любую террористическую активность в Идлибе.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Алены Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.