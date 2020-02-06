Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель

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Рост котировок Brent и WTI ускорился

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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Цены на нефть стабильны, потому что нет решения России по ОПЕК+

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Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Красная весна 13:24
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
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Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия

Пилот Pegasus потерял сознание во время полета

Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Известия 10:44
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Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус вчера в 10:00
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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
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Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

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ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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«Только что пересмотрели бой на UFC 247 вместе с тренерами, и мы уверены в своей победе», - написал Джонс в Инстаграм.
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Политика

ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

Евросоюз в этом году планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной в этом году, заявил еврокомиссар Оливер Варгейи.
Взгляд.ру 12:42
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Газета.Ru 12:05
Армия и оружие

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Политическая Экспертиза 06:45
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости вчера в 13:22
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 06:28
Общество

В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.
Газета.Ru 07:21
Здоровье

Все школы Нижнего Новгорода закроются на карантин из-за вспышки гриппа

Карантин введут в школах Нижнего Новгорода из-за большого количества зараженных гриппом и ОРВИ.
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Построй свою игру — опубликован релизный трейлер Dreams

В сети появился релизный трейлер игры Dreams.
CyberSport.ru 11:45
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
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Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
РИА Новости 06:44
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
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В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
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Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста

Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:50
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Общество

Опубликована карта «захвата» множества стран коронавирусом в течение трех месяцев

Британские специалисты разработали карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца по планете.
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Haval предлагает выгоду на покупку своих автомобилей

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Армия и оружие

В Кремле считают недопустимым вольготное поведение боевиков в Идлибе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо пресекать любую террористическую активность в Идлибе.
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Общество

Полиция начала проверку в отношении Алены Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой.
Москва 24 вчера в 21:05
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
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