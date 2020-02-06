Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Цены на нефть продолжают падать. Выдержит ли бюджет России?

LentaChel.ru01:40

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Стоимость нефти Brent подобралась к $54 за баррель

Росбалт01:59

Цены на нефть коррекционно растут более чем на 1% после снижения из-за рисков спроса

ПРАЙМ00:29

Нефть закрылась на минимумах конца 2018 года

REGNUMвчера в 15:36

Brent подешевела до $54,39 за баррель

Интерфаксвчера в 00:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Технологии

Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний "Роснано", запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики различных материалов.
РИА Новости 03:55
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам

По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:59
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Авто

Программы льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

News.ru 01:28
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Кино

Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга

Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
Политическая Экспертиза 01:49
Культура

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Политика

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Петербургский дневник вчера в 13:32
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Транспорт

Власти подадут заявку на 30 новых троллейбусов для Саратова и Энгельса

Козаченко сказал, что правительство области направит также заявку на получение 30-ти новых троллейбусов для Саратовской агломерации.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:47
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева с короткой стрижкой показала ягодицы в эротичном боди

Ивлеева опубликовала в своих аккаунтах в Instagram фотографии, где позирует в черном коротком платье без бретелек.
ФАН вчера в 06:19
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Футбол

Семин отреагировал на слухи о решении СД не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что совет директоров клуба не намерен предлагать ему новый контракт, передает Sport24.
Газета.Ru 03:29
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Происшествия

Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
RT на русском 03:47
Армия и оружие

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Российская газета 03:34
Общество

Около 80% россиян пострадали от интернет-угроз в 2019 году

79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%, — говорится в сообщении.
News.ru 02:58
Общество

В сеть утекли данные более 40 000 клиентов «Альфа-кредита»

В каждой из записей в опубликованной базе были указаны ФИО клиента «Альфа-кредита», контактные данные, город проживания, сумма и вид запрашиваемого займа.
Ведомости 03:21
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 09 февраля в 06:20
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Экономика

Петербургский бизнес пострадает от налоговой реформы

В большинстве других регионов, включая соседнюю Ленобласть, начатая федеральной властью реформа скажется прежде всего на рынке труда, поскольку приведет к массовому сокращению рабочих мест.
РБК Санкт-Петербург 04:01
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Газета.Ru вчера в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
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