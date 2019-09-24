Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАСС10:55

Новости из Саудовской Аравии снизили цены на нефть

Евразия Daily23 сентября в 08:38

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:07

Снижение цен на нефть усилилось на опасениях за спрос на сырье

ПРАЙМ06:21

Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне

Московский Комсомолецвчера в 22:37

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

РБКвчера в 14:26

Падение нефтяных котировок усилилось на опасениях за спрос

Росбалт06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:15, Вашингтон
Политика

Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами

Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика

В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
Инфорос 05:06
Происшествия

При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси

RT на русском 10:55
Футбол

Ребров впервые в сезоне сыграет в основе «Спартака»

Главные тренеры, возглавляющие челнинский "КАМАЗ" и московский "Спартак" (Михаил Белов и Олег Кононов соответственно) огласили список игроков, которые выйдут в стартовом составе игры 1/16 Олимп Кубка России.
Газета.Ru 10:57
Политика

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Политика

Путин назвал главную цель ускорения роста экономики

Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета 10:42
Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Ведомости 08:48
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Космос

С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 10:30
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Футбол

В «Монако» назвали Головина Александром Великим

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Гаджеты

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super действительно выйдет на рынок

iXBT.com 08:05
Политика

Лавров сообщил о разговоре с Зеленским об урегулировании в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН.
Экономика сегодня 10:29
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

После трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе, которые прошли 19 сентября, министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы "по нулевому варианту" и "в рамках мирового соглашения", так как разбирательства и апелляции будут идти еще несколько лет.
Газета.Ru 10:25
Политика

США расширили санкции против Ирана

Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Известия 09:27
Происшествия

Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Политика

Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
Южный Федеральный вчера в 12:27
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Происшествия

Петербургский суд отпустил подозреваемого по делу об осквернении могил

Neva.Today 11:02
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости 07:46
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное