Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия вчера в 12:34
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок
Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 25 сентября в 02:16
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Житель Владивостока напал на девушку в центре города
Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 00:52
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
ГТРК Самара 25 сентября в 14:29
Космос
Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.
РЕН ТВ 25 сентября в 10:02
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости вчера в 13:36
Общество
В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском вчера в 08:00
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Девушка писала сообщения брату, который скончался полгода назад, и недавно получила ответ с его номера.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Футбол
Матч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство.
LoginCasino.com вчера в 10:12
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Кино
Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку фестиваля Manhattanshort
Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку из представленных на Manhattanshort film festival.
RZN.info 24 сентября в 04:11
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Политика
США ввели новые санкции против россиян
Министерство финансов ввело санкции против фирмы Maritime Assistance, которая является "подставной компанией" "Совфрахта", а также против ее сотрудников Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова.
Реальное время вчера в 11:01
Политика
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
3DNews вчера в 05:13
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17