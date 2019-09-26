Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть дешевеет на быстром восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии

ПРАЙМ01:18

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАСС25 сентября в 10:55

Снижение нефтяных котировок усилилось

Росбалтвчера в 12:02

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.рувчера в 01:56

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолец25 сентября в 22:38

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Интерфаксвчера в 11:23
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Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия вчера в 12:34
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество

Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
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Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 25 сентября в 02:16
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия

Житель Владивостока напал на девушку в центре города

Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 00:52
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»

ГТРК Самара 25 сентября в 14:29
Космос

Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.
РЕН ТВ 25 сентября в 10:02
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Лукашенко пригласили посетить Крым

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Технологии

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости вчера в 13:36
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В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском вчера в 08:00
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Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Девушка писала сообщения брату, который скончался полгода назад, и недавно получила ответ с его номера.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
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Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
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Матч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу

Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство.
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Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
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Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку фестиваля Manhattanshort

Рязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку из представленных на Manhattanshort film festival.
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Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
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США ввели новые санкции против россиян

Министерство финансов ввело санкции против фирмы Maritime Assistance, которая является "подставной компанией" "Совфрахта", а также против ее сотрудников Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова.
Реальное время вчера в 11:01
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
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665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
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