Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
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с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.
Интерфакс01:34

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Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.ру01:56

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне

Московский Комсомолец24 сентября в 22:37

Цены на нефть растут после двухдневного снижения

ПРАЙМ00:59

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАССвчера в 10:55

Цены на нефть продолжают снижаться

Финмаркетвчера в 01:14

Цены на нефть стабилизировались благодаря Трампу

Росбалт02:59
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Армия и оружие

Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН

Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
Экономика

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле

RT на русском вчера в 23:44
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru 01:40
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform 24 сентября в 12:07
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Космос

Кузбассовец запечатлел запуск ракеты с Байконура

Житель города Белово запечатлел запуск ракеты-носителя - уникальной в своем роде.
Комсомольская правда - Кемерово 02:08
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском 24 сентября в 09:43
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Известия вчера в 23:17
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия вчера в 08:02
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 24 сентября в 20:45
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Кино

Лукашенко поздравил с 85-летием Олега Басилашвили

REGNUM 03:36
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Футбол

Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге

АБН 24 сентября в 14:35
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Здоровье

В куркуме обнаружили ядовитый свинец

Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Энергетика

Глава ОПЕК заявил о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией

Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.
REGNUM 02:15
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета вчера в 07:57
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