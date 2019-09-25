Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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с чего всё началось
Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.Интерфакс01:34
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолец24 сентября в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Армия и оружие
Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
Экономика
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
RT на русском вчера в 23:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform 24 сентября в 12:07
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Космос
Кузбассовец запечатлел запуск ракеты с Байконура
Житель города Белово запечатлел запуск ракеты-носителя - уникальной в своем роде.
Комсомольская правда - Кемерово 02:08
Происшествия
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском 24 сентября в 09:43
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия вчера в 08:02
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 24 сентября в 20:45
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Футбол
Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге
АБН 24 сентября в 14:35
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Энергетика
Глава ОПЕК заявил о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией
Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.
REGNUM 02:15
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57