Энергетика

РБКРБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника снизились

Банки.ру02:33

Стоимость нефти Brent упала ниже $63 за баррель

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Цены на нефть продолжают снижаться

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ПРАЙМ06:21

Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне

Московский Комсомолецвчера в 22:37

Цена нефти Brent упала до $63,08

ТАССвчера в 13:29
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Политика

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Всего губернатор северной столицы Александр Беглов предложил 10 кандидатур на должности вице-губернаторов.
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Политика

Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США нарушили международные обязательства своим нежеланием вовремя выдать въездные визы членам российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Московский Комсомолец вчера в 06:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
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В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

Lenta.ru 02:58
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Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников

Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика

Главой Нацполиции Украины назначили генерала Игоря Клименко

Клименко - генерал полиции, кандидат психологических наук, до своего назначения работал в должности заместителя главы Нацполиции Украины.
ТАСС 06:16
Политика

Климкин увидел в импичменте Трампа позитив для Украины

Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
Московский Комсомолец 03:40
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Происшествия

Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»

Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко

11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
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Кондратьев и Абрамович прогулялись по набережной Геленджика

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Короткометражка: кинематографический ролик World of Warcraft «Сильвана и Саурфанг»

В ролике Саурфанг, объединившийся с Альянсом, бросает вызов Сильване, и та его побеждает в поединке Мак’гора.
Мир фантастики 04:22
Общество

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
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Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
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Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

Работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.
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Происшествия

Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой

Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
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Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости 23 сентября в 23:26
Общество

Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
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Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

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Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда

Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок.
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