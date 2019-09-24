Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
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Политика
Парламент Петербурга одобрил кандидатуры на пост вице-губернаторов
Всего губернатор северной столицы Александр Беглов предложил 10 кандидатур на должности вице-губернаторов.
Санкт-Петербургские ведомости 05:25
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Политика
Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США нарушили международные обязательства своим нежеланием вовремя выдать въездные визы членам российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Московский Комсомолец вчера в 06:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
Главой Нацполиции Украины назначили генерала Игоря Клименко
Клименко - генерал полиции, кандидат психологических наук, до своего назначения работал в должности заместителя главы Нацполиции Украины.
ТАСС 06:16
Политика
Климкин увидел в импичменте Трампа позитив для Украины
Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
Московский Комсомолец 03:40
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Баскетбол
Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»
Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко
11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 вчера в 01:39
Общество
Кондратьев и Абрамович прогулялись по набережной Геленджика
Живая Кубань вчера в 17:09
Киберспорт
Короткометражка: кинематографический ролик World of Warcraft «Сильвана и Саурфанг»
В ролике Саурфанг, объединившийся с Альянсом, бросает вызов Сильване, и та его побеждает в поединке Мак’гора.
Мир фантастики 04:22
Общество
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
РИА Новости 05:24
Футбол
Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.
Нева Спорт 01:17
Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости 23 сентября в 23:26
Общество
Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
REGNUM 05:43
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06
Политика
Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда
Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок.
Вести.Ru 05:10