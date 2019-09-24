Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

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