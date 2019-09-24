Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
OAnews вчера в 10:21
Футбол
«Ахмат» по пенальти победил «СКА-Хабаровск» в Кубке России
"Ахмат" прошел "СКА-Хабаровск" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась в Хабаровске.
Pravda.Ru 07:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Общество
В ООН спрогнозировали ежегодные климатические бедствия к 2050 году
Эксперты отметили, что к 2050 году экстремальные наводнения, которые ранее наблюдались в прибрежных и островных городах примерно раз в 100 лет, станут ежегодными.
Известия 07:33
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Демократы с высказываниями об импичменте расстроили Трампа
Высказывания членов Демократической партии США о необходимости начать процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа испортили важный день на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 17:51
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем»
Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
Общество
Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Политика
В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ
В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль вчера в 14:05
Политика
Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе
Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Футбол
В Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
Inc-news.ru вчера в 15:33
Происшествия
Пропавший в Тюменской области младенец найден мёртвым
Ребёнок найден мёртвым, няня задержана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
REGNUM 07:49
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49