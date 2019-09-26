Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.
Интерфакс01:34

Подробнее о событии

Цены на нефть стабилизируются после падения

News.ru03:03

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАССвчера в 10:55

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.ру01:56

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Цены на нефть растут после двухдневного снижения

ПРАЙМ00:59

Цены на нефть стабилизировались благодаря Трампу

Росбалт02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

РБК 07:25
Происшествия

Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи

Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews 24 сентября в 10:21
Происшествия

Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Наука

Знаменитые авторы «Популярной механики»: Уинстон Черчилль

В марте 1932 года журнал опубликовал эссе Черчилля «Пятьдесят лет с этих пор».
Популярная механика 07:07
Армия и оружие

В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери

По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
Политика

Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака

iReactor 08:00
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru вчера в 10:45
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Наука

Ученые выяснили, почему люди набирают лишний вес с возрастом

Среди обывателей принято считать, что главная причина лишнего веса у пожилых людей — это малоподвижный образ жизни.
Planet Today 06:06
Экономика

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Наука

1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты

Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27
Футбол

Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе

Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет

Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Политика

Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное