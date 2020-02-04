Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Политика
В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО
Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Здоровье
В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа
Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Гаджеты
Представлен доступный смартфон Poco X2
Экономика
Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд
Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Происшествия
В Гонконге зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Общество
Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Общество
Раскрыта опасность бокала вина за ужином
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не равняться на европейцев, которые привыкли каждый день пить по бокалу вина.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Происшествия
Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа
В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Общество
Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах
Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
Политика
В США стартовала предвыборная кампания
Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Авто
Skoda представила бюджетный кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера Skoda Vision IN.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое
В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
Общество