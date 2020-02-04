Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

Подробнее о событии

Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Нефть торгуется в плюсе после предыдущего снижения

ПРАЙМ00:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет02:23

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфаксвчера в 00:44
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Политика

В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО

Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».
RT на русском 03:10
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Здоровье

В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа

Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 02:44
Гаджеты

Представлен доступный смартфон Poco X2

The GEEK 03:13
Экономика

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
РБК 03:09
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru 02 февраля в 17:32
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Происшествия

В Гонконге зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Life.ru вчера в 22:33
Общество

Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Мойка78 вчера в 21:13
Общество

Раскрыта опасность бокала вина за ужином

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не равняться на европейцев, которые привыкли каждый день пить по бокалу вина.
Вести.Ru 02:22
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК вчера в 12:14
Происшествия

Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Lenta.ru 02:33
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 02:02
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье

Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 03:09
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Технологии

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
Общество

Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
РБК 02:14
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Политика

В США стартовала предвыборная кампания

Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Вести.Ru вчера в 21:04
Авто

Skoda представила бюджетный кроссовер Skoda Vision IN

Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера Skoda Vision IN.
Автоновости дня вчера в 08:44
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое

В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
РБК вчера в 12:18
Общество

Умер Теодор Шанин — основатель Шанинки

Snob.ru 00:54
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