с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.

Политика В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».

Здоровье В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Общество Раскрыта опасность бокала вина за ужином Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не равняться на европейцев, которые привыкли каждый день пить по бокалу вина.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Здоровье В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Общество Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

Политика В США стартовала предвыборная кампания Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.