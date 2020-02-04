с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Здоровье Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса Согласно специалистам, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.

Общество Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

Армия и оружие ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии «Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Экономика Акции «Tesla» обновили исторический рекорд Цена акций «Tesla» в ходе торгов на американской бирже «Nasdaq» увеличилась практически на 20%, достигнув 780 долларов за штуку.

Здоровье Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.

Общество Число жертв коронавируса выросло в Китае Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек.

Шоу-бизнес Григория Лепса прооперировали во Франции Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Кино Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом «Холоп» заработал в прокате в России и СНГ более 3 млрд 44 млн рублей, у «Движения вверх» на 1 млн меньше.

Общество Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.