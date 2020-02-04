Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

Подробнее о событии

Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Нефть торгуется в плюсе после предыдущего снижения

ПРАЙМ00:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет02:23

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфаксвчера в 00:44
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
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TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru вчера в 13:37
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM вчера в 02:08
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Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард

Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
МК-Спорт вчера в 11:35
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Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака

Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.
Вести.Ru 02:03
Здоровье

Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса

Согласно специалистам, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.
Lenta.ru 03:02
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия

Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Lenta.ru 02:33
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Общество

Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
РБК 02:14
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском вчера в 03:30
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Экономика

Акции «Tesla» обновили исторический рекорд

Цена акций «Tesla» в ходе торгов на американской бирже «Nasdaq» увеличилась практически на 20%, достигнув 780 долларов за штуку.
ГЛАС.RU 02:56
Здоровье

Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.
ТК Звезда вчера в 03:38
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 02 февраля в 15:36
Общество

Число жертв коронавируса выросло в Китае

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек.
News.ru 02 февраля в 22:56
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
ТАСС вчера в 11:04
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
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Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
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Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
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Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

«Холоп» заработал в прокате в России и СНГ более 3 млрд 44 млн рублей, у «Движения вверх» на 1 млн меньше.
Говорит Москва 01:21
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Общество

Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
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Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Коммерсантъ вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
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Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
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В России запатентован новый электромобиль Zetta

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля Zetta, оснащенного электрической силовой установкой.
Somanyhorses вчера в 15:48
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