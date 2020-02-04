Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

Подробнее о событии

Нефть, Gilead, «Аэрофлот»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Газета.Ruвчера в 20:47

Цены на нефть немного поднялись

News.ru01:43

Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

Эхо Москвывчера в 21:04

Brent упала до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса

Вестник Кавказавчера в 12:50
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Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 02 февраля в 08:15
Политика

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, однако их «сверхбыстрое сближение» маловероятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:21
Общество

Украинский Минкульт отказался считать бюст маршала Жукова памятником

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове в государственный реестр памятников страны.
Политическая Экспертиза 00:40
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 10:55
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Чемпионат вчера в 23:50
Космос

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты

К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру 01:43
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском вчера в 09:32
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Общество

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
RT на русском вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Происшествия

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Российская газета 01:16
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Технологии

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
REGNUM 01:26
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
BFM.ru 00:15
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
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