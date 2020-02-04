с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Общество Украинский Минкульт отказался считать бюст маршала Жукова памятником Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове в государственный реестр памятников страны.

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Энергетика «Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Хоккей Гретцки: Овечкин не промахивается Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

Космос Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Гаджеты Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.

Происшествия Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Общество Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.