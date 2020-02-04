Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Политика
Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, однако их «сверхбыстрое сближение» маловероятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Украинский Минкульт отказался считать бюст маршала Жукова памятником
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове в государственный реестр памятников страны.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Космос
Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты
К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Общество
В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти
Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии
Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Политика
Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове
Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.