с чего всё началось

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Цены на нефть упали в ходе торгов

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Политика Франция высказалась за уточнение минских соглашений В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.

Общество Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Александр Емельяненко замечен в странном состоянии Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Общество РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.

Общество Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.

Музыка Ариана Гранде поставила рекорд прослушиваний на Spotify Американская исполнительница Ариана Гранде стала первой артисткой, чью музыку из трех различных альбомов проигрывали на стриминговом сервисе Spotify 3,5 миллиарда раз, сообщает сервис chartdata в своем микроблоге в Твиттер.