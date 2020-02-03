Энергетика
ИзвестияЦены на нефть упали в ходе торгов
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Футбол
Леонид Федун: Деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поучаствовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о постыдном заболевании и комплексах
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Политика
Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетел для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Политика
Франция высказалась за уточнение минских соглашений
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
Общество
РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Общество
Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.
Музыка
Ариана Гранде поставила рекорд прослушиваний на Spotify
Американская исполнительница Ариана Гранде стала первой артисткой, чью музыку из трех различных альбомов проигрывали на стриминговом сервисе Spotify 3,5 миллиарда раз, сообщает сервис chartdata в своем микроблоге в Твиттер.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Армия и оружие
Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции
Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.