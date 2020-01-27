Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Происшествия
Кричащий «я здесь главный» поляк напал на грузовик из РФ
Польский житель напал на российски грузовик с криками "я здесь главный". Об этом сообщает портал gorzowianin.pl.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Футбол
«Спартак» продлил контракт с Ребровым
Московский "Спартак" продлил контракт с вратарем Артемом Ребровым, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Алана Мамаева рассказала о ненависти со стороны отца футболиста
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева рассказала о сложных отношениях в семье.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Космос
Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем
Политика
Путин утвердил состав президиума Государственного совета
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Ученые рассказали, кому необходимо регулярно пить кофе
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Здоровье
Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса
Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Энергетика
ФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%
В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января.
Общество
Законопроект о блокировке пользователей электронной почты одобрен правительством
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Ларису Голубкину госпитализировали
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Кино
Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах
Сериал «Ведьмак» занял достойное место в списке проектов жанра фэнтези и шоуранер продолжает отвечать на многочисленные вопросы фанатов ее детища.
Общество