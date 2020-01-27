Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Нефть заканчивает сессию вблизи трехмесячных минимумов

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Нефть Brent подешевела из-за коронавируса

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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

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Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
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В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы

Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

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Ceb покинул основной состав OG по Dota 2, но остался в клубе

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Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

Курс американского доллара в понедельник, 27 января, превысил 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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После обновления в World of Tanks появились новые двухорудийные танки

После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
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В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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