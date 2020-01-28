Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Доллар упал на 15,75 копейки

News.ruвчера в 02:54

Баррель подхватил вирус

Российская газетавчера в 11:12

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:24

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Армия и оружие

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

РИА Новости вчера в 19:53
Общество

На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады

Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Кино

Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Аргументы недели вчера в 10:57
Происшествия

«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

Коммерсантъ вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»

Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
StarHit.ru 26 января в 20:00
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Биатлон

Драчев: Рассматриваем Глазырину для выступления на ЧМ, но есть нюансы

Глава СБР отметил, что с Кубка IBU пока рассматривается кандидатура Анастасия Поршнева и некоторые другие спортсменки.
Нева Спорт 27 января в 07:12
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Космос

На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде

На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Дни24 вчера в 07:38
Общество

Уфа вошла в десятку самых депрессивных городов России

Уфа попала в десятку самых депрессивных городов России для путешествий.
КП - Уфа вчера в 23:02
Армия и оружие

Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси

До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение вчера в 09:13
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Политика

В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении полуострова, назвав их «политическим демаршем».
RT на русском 00:00
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Здоровье

В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Эхо Москвы в Челябинске 00:21
Экономика

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Известия 27 января в 16:01
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Наука

Бумажные осы научились распознавать лица друг друга

Pravda.Ru вчера в 15:01
Общество

Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:32
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда 27 января в 13:22
Общество

На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу

Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
7Дней.ру вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Газета.Ru вчера в 02:22
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
RT на русском 00:20
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