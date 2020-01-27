Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Киберспорт
Ceb: «Ana — один из лучших игроков, которые заходили в Dota 2»
Происшествия
«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 125 человек
Число человек, которые скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Напротив, 13 января 2020 г. Ю. Витренко дерзко сообщил, что Нафтогаз не имеет контрактов и не ведет переговоров по прямым закупкам газа в России.
Экономика
Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ
Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.
Космос
SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды
Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Общество
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
Игры
Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5
Происшествия
Оставленных в «Шереметьево» детей могут вернуть матери
Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Авто
Volkswagen раскрыл внешность нового Caddy
По предварительной информации, в линейку моторов нового Volkswagen Caddy войдут бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 л.с. Дизельная линейка будет представлена двигателями мощностью 115 и 150 л.с. Также не исключается выпуск «мягких гибридов» — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 12:00 28 января.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
79-летняя Лариса Голубкина была госпитализирована в московскую клинику сегодня, 27 января.