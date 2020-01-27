Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:24

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46

Нефть стала дешеветь на фоне распространения коронавируса

Московский Комсомолец27 января в 19:12

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Доллар упал на 15,75 копейки

News.ruвчера в 02:54
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Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Киберспорт

Ceb: «Ana — один из лучших игроков, которые заходили в Dota 2»

Sport24.ru вчера в 20:30
Происшествия

«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

Коммерсантъ вчера в 20:40
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 125 человек

Число человек, которые скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125.
Известия вчера в 18:18
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Напротив, 13 января 2020 г. Ю. Витренко дерзко сообщил, что Нафтогаз не имеет контрактов и не ведет переговоров по прямым закупкам газа в России.
Neftegaz.ru 00:29
Экономика

Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ

Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.
REGNUM вчера в 22:52
Космос

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink.
РБК 27 января в 22:26
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Lenta.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда 27 января в 13:22
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
ТАСС 00:25
Игры

Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5

Актуальные Новости вчера в 08:42
Происшествия

Оставленных в «Шереметьево» детей могут вернуть матери

Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
РИА Новости вчера в 23:30
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv вчера в 04:21
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Авто

Volkswagen раскрыл внешность нового Caddy

По предварительной информации, в линейку моторов нового Volkswagen Caddy войдут бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 л.с. Дизельная линейка будет представлена двигателями мощностью 115 и 150 л.с. Также не исключается выпуск «мягких гибридов» — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.
Тарантас Ньюс вчера в 00:16
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa вчера в 01:43
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия вчера в 14:08
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 12:00 28 января.
Интерфакс 26 января в 06:12
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лариса Голубкина

79-летняя Лариса Голубкина была госпитализирована в московскую клинику сегодня, 27 января.
Кривое-зеркало.ру 27 января в 06:59
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