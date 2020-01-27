Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Киеве
В Киеве заявили об одном случае заражения новым опасным видом пневмонии, пишет Strana.ua Отметим, что этот вирус впервые был зафиксирован в китайской провинции Ухань, откуда поступенно распространился по всей стране, а затем и по другим странам мира.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина госпитализирована в Москве
79-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина была госпитализирована в одну из московских клиник.
Политика
Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Армия и оружие
Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Авто
GM вложил $2,2 млрд в завод по производству электромобилей
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Политика
Никонов: такого бреда Порошенко не позволял
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
Религия
Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Энергетика
Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя
Политика
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.