Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
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Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС09:01

Цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

RT на русском04:44

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Российская газета01:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Известия00:53

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК04:30
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Киеве

В Киеве заявили об одном случае заражения новым опасным видом пневмонии, пишет Strana.ua Отметим, что этот вирус впервые был зафиксирован в китайской провинции Ухань, откуда поступенно распространился по всей стране, а затем и по другим странам мира.
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Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

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Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
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Шоу-бизнес

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79-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина была госпитализирована в одну из московских клиник.
OvideO.ru 12:52
Политика

Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие

Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 13:03
Армия и оружие

Террористы атаковали нефтехранилища на северо-западе Сирии

Газета.Ru 13:03
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Армия и оружие

Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе

РЕН ТВ вчера в 16:05
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
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Политика

Японца задержали в России за попытку получить секретные данные

Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 10:29
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Авто

GM вложил $2,2 млрд в завод по производству электромобилей

Красная весна 12:22
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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
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Хоккей

«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»

Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Челябинский обзор 11:23
Политика

Никонов: такого бреда Порошенко не позволял

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
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Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево

Piter.tv вчера в 14:12
Энергетика

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.
Интерфакс 09:50
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
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Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
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«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя

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Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
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В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД

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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Происшествия

Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
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Происшествия

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
РИА Новости 12:50
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