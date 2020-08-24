Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.