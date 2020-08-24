Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.