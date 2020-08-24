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RT на русском
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent продолжила снижение

ИА Красная Весна03:47
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ru04:04
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
News.ru

Цены на нефть остались стабильны, несмотря на ураганы в США

News.ru01:59
RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русском09:03
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.ру01:37
URA.Ru

Новости кризиса 24 августа. Россияне стали бережнее обращаться с деньгами, что будет с рублем осенью

URA.Ru00:00

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ
РИА Новости11:15

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости11:00
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Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.ру08:31
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Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело22 августа в 06:50
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUM09:30

Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального.
News.ru12:12

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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