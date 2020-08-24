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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.В источнике
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ПРАЙМ

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть и бензин выросли в ожидании тропических штормов на побережье США

ПРАЙМ18:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Веснавчера в 15:08
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.рувчера в 01:37
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ruвчера в 04:04
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русскомвчера в 09:03
URA.Ru

Новости кризиса 24 августа. Россияне стали бережнее обращаться с деньгами, что будет с рублем осенью

URA.Ruвчера в 00:00

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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GpK~ достиг 11 тыс. MMR в Dota 2

Мидер Gambit Esports Данил gpK~ Скутин набрал 11 тыс. MMR в ладдере Dota 2. Об этом киберспортсмен сообщил на личной странице в Instagram.
CyberSport.ruвчера в 16:15

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Интерфаксвчера в 03:59
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM22 августа в 12:05
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Администрация Южно-Сахалинска официально будет подсчитывать социальную рекламу

Городская дума Южно-Сахалинска на заседании комитета по градостроительной деятельности предварительно наделила департамент землепользования дополнительными полномочиями — в скором времени чиновники смогут официально контролировать объем социальной рекламы на билбордах города.
Сахалин.Инфо19:05

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54