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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.В источнике
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News.ru

Цена нефти Brent поднялась до $45,15 за баррель

News.ru02:05
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.ру01:17
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI остановились на отметке $42

ИА Красная Весна01:04
ПРАЙМ

Добыча нефти в Мексиканском заливе из-за штормов остановлена на 82,4%

ПРАЙМ01:23
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ruвчера в 04:04
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:30

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.proвчера в 20:02
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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