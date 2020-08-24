Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русском09:03
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ru04:04
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.ру01:37
News.ru

Цены на нефть остались стабильны, несмотря на ураганы в США

News.ru01:59
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent продолжила снижение

ИА Красная Весна03:47
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
URA.Ru

Новости кризиса 24 августа. Россияне стали бережнее обращаться с деньгами, что будет с рублем осенью

URA.Ru00:00

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
2

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
310

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
599

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
8

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
896