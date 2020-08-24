Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Как рассказал «МК» бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена), отец и сын Лукашенко были одеты в профессиональную боевую экипировку, способную защитить от пули или крупного осколка.