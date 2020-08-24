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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.В источнике
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Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК «застыла» вблизи $45 за баррель

Росбалт09:48
News.ru

Вторая волна COVID-19 грозит повторением «нефтяного кошмара»

News.ru08:17
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:27
Финмаркет

Вероятно, попытки снижения цен на нефть будут продолжены - «Алор Брокер»

Финмаркет02:34
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI продолжили снижение

ИА Красная Весна01:43
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ru04:04
URA.Ru

Новости кризиса 24 августа. Россияне стали бережнее обращаться с деньгами, что будет с рублем осенью

URA.Ru00:00

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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В экипировке Коли Лукашенко опознали натовский шлем

Как рассказал «МК» бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена), отец и сын Лукашенко были одеты в профессиональную боевую экипировку, способную защитить от пули или крупного осколка.
Московский Комсомолец07:40
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