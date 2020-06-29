Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Цены на нефть снижаются на фоне вероятности второй волны пандемии

Российская газета02:19

Нефтяные котировки идут в минус на фоне опасений второй волны COVID-19

Экономика сегодня01:48

Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19

ПРАЙМ01:22

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.ру01:12

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ru01:41

Новости кризиса 29 июня: в России началась четырехдневная рабочая неделя, банки стали меньше доверять россиянам

URA.Ru00:05
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Шоу-бизнес

София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса

НТВ 27 июня в 04:43
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Политика

Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией - и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.
Взгляд.ру 03:28
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,1K
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
1,4K
Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
8,9K
Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

Взгляд.ру 03:35
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,5K
Здоровье

412 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае

По словам Попова, в Алтайском крае из медицинского персонала за всё время пандемии заболело 412 человек, из них 88 – это врачи, 240 – средние медицинские работники, 84 – младшие медицинские работники.
Катунь 24 02:25
Общество

Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы

Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.
ТАСС 00:50
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Футбол

Мамаев рассказал об усталости после игры с тульским «Арсеналом»

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев заявил, что после матча с тульским «Арсеналом» он чувствует усталость.
ProstoProSport 03:46
Общество

В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших COVID-19 за сутки в России выросло на 6719 до 641 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37
Баскетбол

Футболистки «Чикаго» расплакались, встав на колено во время гимна США в поддержку акции BLM

Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт не смогли сдержать эмоций во время национального гимна перед матчем с «Вашингтоном».
Sports.ru вчера в 16:48
Происшествия

В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли два человека

Коммерсантъ 02:21
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Общество

Вирусологи назвали сроки второй волны коронавируса в России

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса, всплеск заболеваемости будет ощущаться через две недели.
Реальное время 26 июня в 16:59
3,5K
Здоровье

109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com вчера в 04:18
1,3K
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
345
Общество

В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
7,3K
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Экономика

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и котировок нефти из-за возросших опасений о второй волне коронавируса.
Интерфакс 03:24
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Энергетика

Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru вчера в 04:18
1,6K
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073.
Piter.tv вчера в 08:01
1,5K
Общество

Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет

Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
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Политика

Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС

Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
48
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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