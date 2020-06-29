Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
НТВ 27 июня в 04:43
Политика
Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России
Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией - и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.
Взгляд.ру 03:28
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Здоровье
412 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
По словам Попова, в Алтайском крае из медицинского персонала за всё время пандемии заболело 412 человек, из них 88 – это врачи, 240 – средние медицинские работники, 84 – младшие медицинские работники.
Катунь 24 02:25
Общество
Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы
Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.
ТАСС 00:50
Футбол
Мамаев рассказал об усталости после игры с тульским «Арсеналом»
Хавбек «Ростова» Павел Мамаев заявил, что после матча с тульским «Арсеналом» он чувствует усталость.
ProstoProSport 03:46
Общество
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших COVID-19 за сутки в России выросло на 6719 до 641 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37
Баскетбол
Футболистки «Чикаго» расплакались, встав на колено во время гимна США в поддержку акции BLM
Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт не смогли сдержать эмоций во время национального гимна перед матчем с «Вашингтоном».
Sports.ru вчера в 16:48
Общество
Вирусологи назвали сроки второй волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса, всплеск заболеваемости будет ощущаться через две недели.
Реальное время 26 июня в 16:59
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com вчера в 04:18
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Экономика
Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%
Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и котировок нефти из-за возросших опасений о второй волне коронавируса.
Интерфакс 03:24
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073.
Piter.tv вчера в 08:01
Общество
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
Политика
Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11