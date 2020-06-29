Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
Здоровье
За сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев COVID-19.
ИА Текст (Пермь) 03:47
Политика
Китай введет визовые санкции против США
Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
Газета.Ru 04:07
Финансы
Правительство направило 274,3 млрд рублей на июльскую выплату на детей до 16 лет
Правительство России выделяет из резервного фонда 274,3 млрд рублей на выплаты по 10 тысяч рублей российским семьям с детьми не старше 16 лет.
Интерфакс 04:23
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Общество
Принц Гарри жалеет о переезде в США
Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США.
MOS.news 02:20
Финансы
Греф сообщил, что Сбербанк выплатит в 2020 году хорошие дивиденды
Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды.
ТАСС 01:37
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру
Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Общество
В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян
В Тель-Авиве и Хайфе открылись участки для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Аргументы и Факты вчера в 03:34
Авто
Jaguar Land Rover разрабатывает «водородный» кроссовер
Английский концерн Jaguar Land Rover намеревается «запрыгнуть» в пока только разгоняющийся поезд автомобилей на водородных топливных элементах FCEV.
Allroader.ru 01:30
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Экономика
«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Ведомости вчера в 20:37
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service 27 июня в 01:49
Авто
Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей
Редакция портала Тарантас Ньюс провела анализ отечественного авторынка и выделила топ-3 наиболее интересных подержанных универсалов ценой до 600 000 рублей.
SpeedMe вчера в 05:07
Авто
Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne
Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат 26 июня в 06:59
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Общество
В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина назвала количество россиян, которые получают пенсии в России.
Моя Москва.онлайн 03:28
Общество
Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы
Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.
ТАСС 00:50
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции
Ведущий «Вестей» в Красноярске Владимир Жаринов назвал голосование по правкам в Конституцию «историческим преступлением».
Собеседник 02:47
Политика
Лавров не знает, когда откроются границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.
Газета.Ru 04:16