Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.

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Происшествия В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 81

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