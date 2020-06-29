Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом
Lenta.ru 10:26
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования
На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно.
Российская газета 07:24
Культура
Кристина Асмус снова разделась на экране
Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата".
Российская газета 06:20
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
РИА Новости 27 июня в 12:26
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир
По предварительным данным, пожар возник при проведении электротехнических работ. Сам театр был основан еще в 1848 году.
Эхо Москвы 10:32
Происшествия
Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков
Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Москва 24 10:11
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
Общество
Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», ― сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Известия 10:41
Политика
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой
Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes вчера в 13:36
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Футбол
«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Буффоном и Кьеллини
Евро-футбол.ру 10:33
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
ToDay News Ufa 27 июня в 06:04
Интернет
Ошибка в Windows 10 приводит к бесконечным ложным уведомлениям от Защитника Windows
Последующие проверки системы приводят к повторному обнаружению старых элементов, что влечёт за собой циклические предупреждения об угрозе.
3DNews 10:48
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05