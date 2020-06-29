Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАСС08:35

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.ру01:12

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

ГЛАС.RU08:46

Цены на нефть перешли к коррекционному росту после утреннего падения

ПРАЙМ06:51

Доллар, нефть и коронавирус на 29 июня

Право.ру05:04

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

РБК08:34

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10
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Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом

Lenta.ru 10:26
1
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
38
Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Политика

Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования

На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно.
Российская газета 07:24
19
Культура

Кристина Асмус снова разделась на экране

Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата".
Российская газета 06:20
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
23
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

РИА Новости 27 июня в 12:26
279
Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир

По предварительным данным, пожар возник при проведении электротехнических работ. Сам театр был основан еще в 1848 году.
Эхо Москвы 10:32
4
Происшествия

Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков

Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Москва 24 10:11
2
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

REGNUM 07:45
Политика

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Российская газета 08:36
21
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2K
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
81
Общество

Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
18
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», ― сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Известия 10:41
6
Политика

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
189
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
1,3K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
52
Общество

«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой

Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes вчера в 13:36
395
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
110
Происшествия

Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора

Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
90
Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
6
Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
7
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Буффоном и Кьеллини

Евро-футбол.ру 10:33
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

ToDay News Ufa 27 июня в 06:04
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Интернет

Ошибка в Windows 10 приводит к бесконечным ложным уведомлениям от Защитника Windows

Последующие проверки системы приводят к повторному обнаружению старых элементов, что влечёт за собой циклические предупреждения об угрозе.
3DNews 10:48
Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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