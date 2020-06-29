Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
РИА Новости 15:50
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Общество
Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в России на данный момент профессии.
АБН 15:42
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»
Немецкий полузащитник дормундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в итальянской Серии B, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.
Чемпионат 20:17
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа об исключении России из G8
Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Политэкспресс» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об исключении России из G8.
Известия 18:03
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Происшествия
Руководитель поронайской аптеки присвоила 2,5 миллиона рублей
Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы Поронайска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному в крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).
Сахалин.Инфо 19:41
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Происшествия
Гендиректору «Сахморфлота» дали условный срок за мошенничество
В ходе судебного заседания установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО "Сахморфлот" умышленно представил в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области документы для установления тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, включив подложные сведения по ремонту теплохода "Гипанис", который фактически не производился.
Сахалин.Инфо 19:37
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете 09:27
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Кино
Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США
Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Футбол
Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев».
Свободная Пресса 14:46