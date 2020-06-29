Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
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Цены на нефть ускорили темпы роста, восстанавливаясь после утреннего падения

ПРАЙМвчера в 12:15

Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАССвчера в 08:35

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

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Нефтяные котировки идут в минус на фоне опасений второй волны COVID-19

Экономика сегоднявчера в 01:48

Мировые цены на нефть падают

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Цены на нефть снижаются на фоне вероятности второй волны пандемии

Российская газетавчера в 02:19

Мировые цены на нефть снижаются

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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
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Экономика

В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года

Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM вчера в 21:48
Общество

Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат вчера в 02:58
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Экономика

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
Ведомости вчера в 22:28
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник вчера в 13:35
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Политика

Песков назвал ложью информацию о сговоре РФ с талибами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.
News.ru вчера в 08:36
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову

Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 28 июня в 02:35
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:38
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Политика

Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ вчера в 15:02
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Здоровье

Прирост заболевших коронавирусом в Оренбуржье связан с рынком в Орске

Как пояснили в ведомстве, прирост связан со вспышкой на рынке «Авангард» в Орске.
Orenonline.ru вчера в 07:21
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Политика

Размер американской помощи Киеву удивил жителей Украины

Жители Украины оказались в недоумении, узнав, сколько США выделят стране денег для ликвидации последствий в четырех областях.
ФАН вчера в 07:21
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Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Технологии

«Известия»: удаление личного аккаунта не предусмотрено на большинстве популярных сайтов

Большинство популярных интернет-ресурсов не предоставляют возможности удалить свой аккаунт одним нажатием кнопки.
ТАСС вчера в 21:16
Космос

Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины

На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik вчера в 11:59
Здоровье

Стало известно, где омичи чаще всего заражаются коронавирусом

Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других.
РИА ОмскИнформ 00:29
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
Профиль вчера в 20:33
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Наука

В Арктике наблюдается нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты

Сравнительно теплая вода еще больше ускоряет таяние вечной мерзлоты, говорится в публикации.
Эхо Москвы вчера в 20:34
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ 28 июня в 18:04
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