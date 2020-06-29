Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие
США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский
Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
РИА Новости 01:00
Экономика
Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан
Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» сегодня объявят об обмене игроками
«Барселона» сообщил о переходе хавбека «Юве» Миралема Пьянича, а туринцы объявят о трансфере полузащитника каталонцев Артуре.
ProstoProSport 01:00
Общество
В Татарии 29 июня откроются крупные торговые центры и детские лагеря
Возобновят деятельность детские лагеря отдыха. Также смогут приступить к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.
REGNUM 01:53
Общество
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Газета.Ru вчера в 17:05
Политика
На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров
Украинцы издание высмеяли и раскритиковали, как за неуместное упоминание шумеров, так и за показавшиеся многим уродливыми иллюстрации.
Известия вчера в 21:28
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия вчера в 06:14
Наука
На 80% может снизить риск инсульта новая биомеханическая модель
Биомеханическая модель сможет снизить риск возникновения инсульта и развития ишемической болезни головного мозга для 80% взрослых и 20% детей.
Соловей.Инфо 03:06
Шоу-бизнес
Стал известен победитель реалити-шоу «Остров героев»
Телепрограмма вчера в 06:58
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
Происшествия
В Ангарске задержали водителя, сбившего двух человек
Водитель Toyota Ipsum сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. 32-летний мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован.
Твой Иркутск 03:01
Общество
В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий.
РИА Новости 02:51
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
RT на русском 02:32
Общество
Греф назвал «манипуляцией» заявления Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал «провокацией и манипуляцией» заявления режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи «Бесогон» и подчеркнул, что цитата, на которой основывался ведущий, была вырвана из контекста.
ФАН 02:38
Общество
Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе
ФедералПресс вчера в 11:24
Авто
Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей
Рекомендованы к покупке версии с 1,6-литровым агрегатом на 124 л.с. в паре с МКПП. Замыкает ТОП-3 Kia Ceed второй генерации.
Informus.ru вчера в 13:04
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Гаджеты
Мобильный оператор раскрыл названия будущих iPhone
На официальном сайте мобильного оператора T-Mobile Netherland созданы страницы аксессуаров для новой линейки смартфонов iPhone 12.
Anonsens 02:15
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07