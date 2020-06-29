Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются на фоне вероятности второй волны пандемии

Российская газета02:19

Цены на нефть падают на фоне предположений о второй волне коронавируса

News.ru02:11

Новости кризиса 29 июня: в России началась четырехдневная рабочая неделя, банки стали меньше доверять россиянам

URA.Ru00:05

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.ру01:12

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19

ПРАЙМ01:22

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ru01:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
3
Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
8
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

РБК 03:13
431
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
410
Армия и оружие

США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский

Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
РИА Новости 01:00
Экономика

Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан

Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
1
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,4K
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
186
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» сегодня объявят об обмене игроками

«Барселона» сообщил о переходе хавбека «Юве» Миралема Пьянича, а туринцы объявят о трансфере полузащитника каталонцев Артуре.
ProstoProSport 01:00
Общество

В Татарии 29 июня откроются крупные торговые центры и детские лагеря

Возобновят деятельность детские лагеря отдыха. Также смогут приступить к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.
REGNUM 01:53
23
Общество

Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак

Газета.Ru вчера в 17:05
1,4K
Политика

На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров

Украинцы издание высмеяли и раскритиковали, как за неуместное упоминание шумеров, так и за показавшиеся многим уродливыми иллюстрации.
Известия вчера в 21:28
Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия вчера в 06:14
394
Наука

На 80% может снизить риск инсульта новая биомеханическая модель

Биомеханическая модель сможет снизить риск возникновения инсульта и развития ишемической болезни головного мозга для 80% взрослых и 20% детей.
Соловей.Инфо 03:06
Шоу-бизнес

Стал известен победитель реалити-шоу «Остров героев»

Телепрограмма вчера в 06:58
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
276
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
9
Происшествия

В Ангарске задержали водителя, сбившего двух человек

Водитель Toyota Ipsum сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. 32-летний мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован.
Твой Иркутск 03:01
Общество

В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий.
РИА Новости 02:51
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
17
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
61
Происшествия

В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу

RT на русском 02:32
1
Общество

Греф назвал «манипуляцией» заявления Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «провокацией и манипуляцией» заявления режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи «Бесогон» и подчеркнул, что цитата, на которой основывался ведущий, была вырвана из контекста.
ФАН 02:38
2
Общество

Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе

ФедералПресс вчера в 11:24
516
Авто

Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей

Рекомендованы к покупке версии с 1,6-литровым агрегатом на 124 л.с. в паре с МКПП. Замыкает ТОП-3 Kia Ceed второй генерации.
Informus.ru вчера в 13:04
1
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
707
Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
73
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
5
Гаджеты

Мобильный оператор раскрыл названия будущих iPhone

На официальном сайте мобильного оператора T-Mobile Netherland созданы страницы аксессуаров для новой линейки смартфонов iPhone 12.
Anonsens 02:15
Здоровье

Вторая волна коронавируса угрожает доллару

Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное