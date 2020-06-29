Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Политика
Sohu: новейший российский ионный двигатель станет проблемой для США
Вечерний курьер 01:23
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Астрономы предположили, что в системе звезды GJ 887, расположенной всего в 11 световых годах от нас, есть три планеты, на двух из которых очень высокая температура, что отрицает наличие воды на них.
TV BRICS 26 июня в 14:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
Общество
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Газета.Ru вчера в 17:05
Общество
В Татарии 29 июня откроются крупные торговые центры и детские лагеря
Возобновят деятельность детские лагеря отдыха. Также смогут приступить к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.
REGNUM 01:53
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru вчера в 10:13
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Космос
В США собираются создать духи с ароматом космоса
РЕН ТВ вчера в 18:16
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Наука
Назван еще один страдающий от коронавируса орган
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости вчера в 06:51
Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Москва, 29 июня 2020, 09:10 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет финансирование по всей системе национальных проектов в России может значительно сократиться.
REGNUM 02:10
Здоровье
Правила медосмотра водителей поменяют 1 января 2021 года
Изменение в порядок прохождения медицинской комиссии для водителей, вызвавшее большой резонанс среди автолюбителей в конце прошлого года, вступит в силу с 1 января 2020 года.
ZAB.RU 02:30
Экономика
За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля
За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля Малая авиация предпринимает очередную попытку ослабить ограничения на участие малого бизнеса в коммерческих перевозках.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Александр Буйнов «отметил воскрешение» в компании Валентина Юдашкина
Актуальные Новости 00:48
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
Технологии
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года
В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года.
Южный Федеральный 02:22
Общество
На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий
"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 21:45
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
RuNews24.ru 27 июня в 06:13
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09