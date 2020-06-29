Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян
Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com 26 июня в 07:29
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 27 июня в 05:00
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Происшествия
Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
RT на русском 01:27
Экономика
В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
ToDay News Ufa 00:02
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Экономика
Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 рублей за один доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе беседы с ТАСС.
Московский Комсомолец 01:22
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
Piter.tv 00:36
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Экономика
«ВСМПО-Ависма» продает долю в «РусГидро»
Корпорация владеет 5,95% акций федеральной компании Корпорация "ВСМПО-Ависма" для стабилизации финансового положения избавляется от доли в очередном активе.
Правда УрФО вчера в 23:25
Происшествия
В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
РБК вчера в 23:04
Интернет
Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных
Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
Игромания.ру вчера в 03:59
Экономика
Почему созданным до 2004 года компаниям могут отказать в субсидии
По мнению чиновников, у юрлиц старше 2004 года было достаточно времени для сообщения им о виде бизнеса по форме № Р14001 до 01.03.2020 (дата, по состоянию на которую устанавливают соответствие критериям выдачи субсидий).
Время Бухгалтера 26 июня в 09:41
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Экономика
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Массовая печать долларов вынуждает зарубежных партнеров США сокращать вложения в американский госдолг, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:34
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27 — изменены режимы All Pick, Captain’s Mode и Random Draft, добавлены предметы «473» и «485»
Valve выпустила обновление 7.27 для Dota 2. В нем разработчики также изменили лагеря крипов, добавили новые предметы с названием «473» и «485», а также изменили баланс старых.
CyberSport.ru вчера в 20:03
Общество
Мясников назвал способы для распознавания опасных родинок
Волга-Медиа вчера в 14:20
Общество
Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США
Газета.Ru вчера в 22:18
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14