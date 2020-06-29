Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире

Rambler News Service01:43

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ru01:41

Новости кризиса 29 июня: в России началась четырехдневная рабочая неделя, банки стали меньше доверять россиянам

URA.Ru00:05

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.ру01:12

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:07

Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19

ПРАЙМ01:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости 27 июня в 14:26
8,8K
Политика

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
7
Происшествия

Дело возбудили в отношении убившего хаски охотника в Челябинске

Известия 01:43
602
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,2K
Политика

РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
2
Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com 26 июня в 07:29
304
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
660
Общество

В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса

Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 27 июня в 05:00
38
Общество

Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками

Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Происшествия

Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
RT на русском 01:27
240
Экономика

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
ToDay News Ufa 00:02
21
Политика

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
284
Экономика

Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 рублей за один доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе беседы с ТАСС.
Московский Комсомолец 01:22
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
7
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
151
Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Piter.tv 00:36
30
Происшествия

Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге

Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
789
Армия и оружие

США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет

Московский Комсомолец вчера в 04:31
2
Экономика

«ВСМПО-Ависма» продает долю в «РусГидро»

Корпорация владеет 5,95% акций федеральной компании Корпорация "ВСМПО-Ависма" для стабилизации финансового положения избавляется от доли в очередном активе.
Правда УрФО вчера в 23:25
Происшествия

В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
РБК вчера в 23:04
Интернет

Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных

Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
Игромания.ру вчера в 03:59
9
Экономика

Почему созданным до 2004 года компаниям могут отказать в субсидии

По мнению чиновников, у юрлиц старше 2004 года было достаточно времени для сообщения им о виде бизнеса по форме № Р14001 до 01.03.2020 (дата, по состоянию на которую устанавливают соответствие критериям выдачи субсидий).
Время Бухгалтера 26 июня в 09:41
18
Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
5
Общество

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
386
Экономика

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Массовая печать долларов вынуждает зарубежных партнеров США сокращать вложения в американский госдолг, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:34
31
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27 — изменены режимы All Pick, Captain’s Mode и Random Draft, добавлены предметы «473» и «485»

Valve выпустила обновление 7.27 для Dota 2. В нем разработчики также изменили лагеря крипов, добавили новые предметы с названием «473» и «485», а также изменили баланс старых.
CyberSport.ru вчера в 20:03
Общество

Мясников назвал способы для распознавания опасных родинок

Волга-Медиа вчера в 14:20
130
Общество

Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

Газета.Ru вчера в 22:18
2
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
123
Как работают Яндекс.Новости?
Главное