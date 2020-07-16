Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель

Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть вновь падают

Газета.Ru03:54

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Коронавирус вновь обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец01:57

Нефть дешевеет, но Brent удерживается выше $43 за баррель

Росбалт03:24

Новости кризиса 17 июля. В Кремле заявили о резком снижении ВВП, назван год восстановления экономики России

URA.Ru00:09

Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений

Интерфакс01:39

Мировые цены на нефть снижаются

Ньюс-ННвчера в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок

С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
1
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
449
Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
40
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
96
Общество

В России за сутки выявлено 6406 заразившихся коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 6406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6428 человек.
Коммерсантъ 03:33
2
Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием

Культуромания 05:06
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
88
Армия и оружие

Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

Украина решила провести военные учения вместе с представителями стран НАТО в ответ на запланированные российские маневры «Кавказ-2020».
Lenta.ru 05:26
Происшествия

Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем

По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
27
Футбол

«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
24
Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС 00:38
48
Политика

Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
85
Финансы

Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
59
Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

РИА Новости 02:01
3
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Российская газета 04:14
58
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
16
Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
14
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
2,1K
Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
78
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
853
Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
2
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
Авто

Названы цены на новый MINI Countryman в России

Дилеры BMW в России объявили о старте приема заказов на новый MINI Countryman по цене от 2,2 млн рублей.
32CARS.ru 04:42
Наука

Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
33
Армия и оружие

Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Пятый канал вчера в 16:04
113
Общество

Банк ВТБ внедряет роботов для части операций с клиентами

Разработку и внедрение роботизированных систем для сопровождения клиентских операций начал банк ВТБ, 17 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 02:11
Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное