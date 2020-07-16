Энергетика
Финансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
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Общество
В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок
С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Общество
В России за сутки выявлено 6406 заразившихся коронавирусом
За последние сутки зарегистрировано 6406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6428 человек.
Коммерсантъ 03:33
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Армия и оружие
Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры
Украина решила провести военные учения вместе с представителями стран НАТО в ответ на запланированные российские маневры «Кавказ-2020».
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем
По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском вчера в 18:07
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Российская газета 04:14
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Происшествия
«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел
В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Авто
Названы цены на новый MINI Countryman в России
Дилеры BMW в России объявили о старте приема заказов на новый MINI Countryman по цене от 2,2 млн рублей.
32CARS.ru 04:42
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
Армия и оружие
Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии
Пятый канал вчера в 16:04
Общество
Банк ВТБ внедряет роботов для части операций с клиентами
Разработку и внедрение роботизированных систем для сопровождения клиентских операций начал банк ВТБ, 17 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 02:11
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13