Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель

Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
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Цены на нефть продолжают снижаться

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URA.Ru00:09

Снижение котировок Brent и WTI ускорилось

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Мировые цены на нефть снижаются

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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

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