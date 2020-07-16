Энергетика
Финансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
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ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
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Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
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Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Экономика
Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля
Курс доллара в пятницу, 17 июля, впервые с 7 июля вырос до 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
Экс-министра Татарстана арестовали по обвинению в организации убийства
Советский райсуд Казани арестовал экс-главу минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова до 29 июля. Его обвиняют в организации убийства.
Коммерсантъ 09:29
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Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе.
Российская газета 09:13
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Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина на личную встречу на саммите ЕАЭС.
Газета.Ru 11:13
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«Татнефть», вынужденная снизить бурение из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, выставила подрядчикам новые условия оплаты, рассказали РБК два участника нефтесервисного рынка.
РБК 10:02
Общество
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
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«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом
«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
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Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
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Футбол
Брендан Роджерс: «Чилуэлл не продается. Все просто»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб намерен сохранить левого защитника Бена Чилуэлла, на которого претендуют другие клубы АПЛ.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
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Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
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Против создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова возбудили еще два дела
Два уголовных дела об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ) возбуждены в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 09:34
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Первые континенты Земли образовались особым образом, доказали геологи
Первые континенты Земли сформировались не в процессе субдукции, как считалось ранее, а совершенно иным образом, говорится в исследовании, опубликованном 19 июня в журнале Geology.
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
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В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
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Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
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В Башкирии врачи частных клиник получат доплату за особые условия работы
Уфа, 17 июля 2020, 08:41 — REGNUM Порядок предоставления в текущем году субсидий частным медицинским клиникам на выплаты сотрудникам за работу с зараженными коронавирусом пациентами утвержден в Башкирии.
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Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищеский матч
Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.
Чемпионат 09:13
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«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти
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Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
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Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02