Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20%, составив $40,67 за баррель.
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Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:13

Цены на нефть продолжили снижение

ИА Красная Весна01:08

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $43 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Цена на мировую нефть понизилась

Телеканал 360°вчера в 04:08

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Цены на нефть перешли к росту после падения на 2% утром

ПРАЙМ14 июля в 11:48

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ru14 июля в 01:58
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество

Активисты с баннером перекрыли Невский проспект

Мегаполис онлайн вчера в 15:33
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

REGNUM вчера в 08:33
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Шоу-бизнес

Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены

Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Происшествия

Сахалинец угнал такси

16 июля в дежурную часть УМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 27-летнего жителя Южно-Сахалинска, работающего в такси.
Сахалин.Инфо 01:33
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
4,9K
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
10
Хоккей

Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

Вести.Ru 01:19
Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
2
Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов двигателей вертолетов

В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
РБК 01:55
Футбол

«Ювентус» предложил Милику пятилетний контракт

Нападающему в Турине предложили пятилетнее соглашение с зарплатой в размере 5 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 01:39
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
9
Политика

В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
Политика

Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
6
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,5K
Религия

В Екатеринбурге перекроют ряд улиц из-за Крестного хода

Сегодня, 16 июля, проходит программа «Царских дней». Из-за этого движение около Храма-на-Крови будет перекрыто весь день.
Globalcity.info вчера в 05:11
Политика

ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17

В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
9
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
6
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
РИА Новости 01:49
6
Футбол

Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
160
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
14
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
2
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

В моторной гамме Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge значатся два двигателя V8: атмосферный мотор объемом 4,6 литра на 309 л.с. и 4,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 249 л.с. Топовое исполнение обновленной модели предлагается по той же цене, что и дорейстайлинговая модификация, за которую просят от 6 119 000 рублей.
Новые автомобили 00:47
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