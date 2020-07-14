Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20%, составив $40,67 за баррель.
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Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект
Мегаполис онлайн вчера в 15:33
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
REGNUM вчера в 08:33
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены
Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Происшествия
Сахалинец угнал такси
16 июля в дежурную часть УМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 27-летнего жителя Южно-Сахалинска, работающего в такси.
Сахалин.Инфо 01:33
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов двигателей вертолетов
В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
РБК 01:55
Футбол
«Ювентус» предложил Милику пятилетний контракт
Нападающему в Турине предложили пятилетнее соглашение с зарплатой в размере 5 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 01:39
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Политика
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Религия
В Екатеринбурге перекроют ряд улиц из-за Крестного хода
Сегодня, 16 июля, проходит программа «Царских дней». Из-за этого движение около Храма-на-Крови будет перекрыто весь день.
Globalcity.info вчера в 05:11
Политика
ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17
В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
РИА Новости 01:49
Футбол
Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
В моторной гамме Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge значатся два двигателя V8: атмосферный мотор объемом 4,6 литра на 309 л.с. и 4,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 249 л.с. Топовое исполнение обновленной модели предлагается по той же цене, что и дорейстайлинговая модификация, за которую просят от 6 119 000 рублей.
Новые автомобили 00:47