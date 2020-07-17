Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20%, составив $40,67 за баррель.
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Коронавирус вновь обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец01:57

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Нефть дешевеет по итогам заседания ОПЕК+

РЕН ТВвчера в 08:18

Цены на нефть продолжили снижение

ИА Красная Весна01:08

Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений

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Нефть дешевеет на опасениях по спросу

ПРАЙМ01:03

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:13
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Происшествия

В Москве задержали начальника отдела МВД

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Происшествия

В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 23:33
9
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной недалеко от армянского города Мецамор атомной электростанции.
Известия вчера в 16:07
2,8K
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
5,3K
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 15 июля в 11:35
147
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал.
RT на русском 01:46
6
Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ вчера в 02:15
8
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Политика

Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57
964
Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
5
Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
321
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
36
Общество

В Европе начали бесплатно раздавать электромобили

Как сообщает ToDay News Ufa, во Франции и Германии решили простимулировать экономическую активность населения и увеличить субсидии на покупку электрокаров.
ToDay News Ufa 01:24
9
Футбол

Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1K
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru 15 июля в 06:54
Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
9
Футбол

Колодин рассказал, куда потратил премиальные за Евро-2008

Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, сколько получил премиальных за 3-е место на чемпионате Европы в 2008 году.
Спорт-Экспресс вчера в 21:11
Политика

Путин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru вчера в 07:52
781
Происшествия

В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
137
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
176
Общество

Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии

Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
36
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Газета.Ru вчера в 17:29
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Политика

Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
2
Наука

Новейшая российская атомная субмарина «Айсберг», которая будет иметь «крылья»

Именно поэтому российское правительство еще в конце 2014 года обратилось с заявкой на сознание подводной лодки.
Территория новостей 01:53
Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.
Вечерние Ведомости 01:09
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