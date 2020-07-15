Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20%, составив $40,67 за баррель.
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Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM вчера в 06:16
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 00:20
Политика
Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Персонаж Вина Дизеля в финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть.
Телеканал 360° 15 июля в 06:44
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском вчера в 21:35
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Как уточняет портал Тарантас Ньюс, Audi A6 Allroad 20 Years Edition приводится в движение 3,0-литровым турбированным дизельным агрегатом V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом quattro.
Моя Москва.онлайн вчера в 15:18
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Экономика
Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы
Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
РИА Новости 01:47
Единоборства
Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC
Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
Discover24 вчера в 08:33
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:05
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
Шоу-бизнес
Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены
Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv 15 июля в 08:12
Здоровье
Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей
Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Футбол
«Пройдет вторая волна коронавируса». Кавазашвили перенес празднование юбилея после совета хирурга Бокерии
Экс-голкипер «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему перенес празднование юбилея на ноябрь.
Спорт-Экспресс 01:53
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Здоровье
Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса
После эпидемии коронавируса миру угрожает другая. Она не менее опасна и для многих неприятна.
ToDay News Ufa 00:54
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Экономика
На поддержку экономики Владимирской области ушло 13 миллиардов рублей
Следить за ходом обсуждений можно было в режиме-онлайн. На поддержку реального сектора экономики было выделено более 13 миллиардов рублей.
ГТРК Владимир вчера в 08:44
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Армия и оружие
Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:17