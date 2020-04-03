Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.
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Комментарии
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Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
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Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».
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Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
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Для получения пропусков в Краснодаре запустили новый сайт
В Краснодаре запустили дополнительный сайт для оформления желтых и красных пропусков в период карантина.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Энергетика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
Общество
Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии
Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
Экономика
Пивовары просят защиты от властей регионов
СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam
Экономика
Профсоюзы России попросили власти провести национализацию
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
Путин назначил Уйбу врио главы Коми
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергея Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Политика
Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия
Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Политика
В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса
В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Происшествия
В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19
Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Армия и оружие
Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого был обнаружен коронавирус, просит разрешения для экипажа судна сойти на берег.
Политика
В Башкирии продлён режим самоизоляции
Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Армия и оружие
Минобороны отрабатывает оборону Крыма от воздушного нападения
Подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота принимают участие в учении по обороне Крыма от нападения с воздуха, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Происшествия