Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском02:01

Нефть Brent подешевела

Газета.Ru02:01

Цены на нефть марки WTI снизились до $23

ИА Красная Весна01:15
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