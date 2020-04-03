Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.

Общество Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Энергетика В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.

Политика В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.

Экономика Пивовары просят защиты от властей регионов СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Экономика Профсоюзы России попросили власти провести национализацию Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Политика В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.

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Происшествия В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.

Энергетика Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.

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