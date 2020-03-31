Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Комментарии
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции
В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Общество
Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Здоровье
В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса
В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
За сутки в США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
Как сообщает Agence France-Presse, за последние 24 часа в Америке от коронавируса скончались еще 1169 человек.
Здоровье
В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса
В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса СOVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Происшествия
В полмиллиарда рублей оценили ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Москва, 3 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Глава ОСК назвал сумму ущерба, причиненного авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара.
Общество
Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек
За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля
На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области
В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Происшествия
В Коми от коронавируса скончались две женщины
В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.