Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.
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Цены на нефть марки WTI снизились до $23

ИА Красная Весна01:15

Цены на нефть марки Brent перешли к слабому снижению

Mockva.ru31 марта в 11:53

Эхономика: Мировые цены на нефть снижаются

Эхо Москвывчера в 02:06

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском02:01
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн

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Кино

Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
News.ru 04:07
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
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В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Общество

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса

В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Толк 03:18
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РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 11:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

За сутки в США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

Как сообщает Agence France-Presse, за последние 24 часа в Америке от коронавируса скончались еще 1169 человек.
Live24 02:17
Здоровье

В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса

В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса СOVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Znak.com 03:47
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Происшествия

В полмиллиарда рублей оценили ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Москва, 3 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Глава ОСК назвал сумму ущерба, причиненного авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара.
REGNUM 04:33
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля

На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Новая жизнь (Еманжелинск) 03:09
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
RT на русском вчера в 13:59
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Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Piter.tv 01:26
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
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