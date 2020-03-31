Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 5,41%, составив $23,95 за баррель.
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Цены на нефть марки Brent перешли к слабому снижению

Mockva.ru31 марта в 11:53

Мировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:25

Эхономика: Мировые цены на нефть снижаются

Эхо Москвывчера в 02:06

Цены на нефть марки WTI снизились до $23

ИА Красная Весна01:15
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Комментарии

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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
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Цена на нефть снова взлетела

Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
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Происшествия

У медсестры Карсунской районной больницы заподозрили коронавирус

По их данным, опасный вирус был обнаружен у 60-летней медсестры Карсунской районной больницы.
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Происшествия

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Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
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Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

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СК возбудил дело против двух генералов МВД

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Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей

Москва, 3 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин.
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

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