Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Политика
Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Коммерсантъ 06:46
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Экономика
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС 05:41
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Политика
Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москве
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.
РБК 06:28
Общество
Россия продолжит наращивать тестирование на коронавирус
4 июня президент страны Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
Известия 06:45
Космос
Спутник Сатурна удивил ученых, развив аномальную скорость
TV BRICS 13 июня в 03:00
Экономика
Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году
Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.
ТАСС 05:12
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Армия и оружие
Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец вчера в 17:30
Общество
Обвиняемый в убийстве историк Соколов отказался от адвокатов
АиФ Санкт-Петербург 06:41
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Evo-rus.com 13 июня в 14:42
Армия и оружие
Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево
Евразия Daily 04:40
Здоровье
В Саратове 4-й роддом закрыли на карантин из-за коронавируса
Родильный дом N4 в Саратове закрыли на карантин. Об этом сегодня объявлено в аккаунте учреждения здравоохранения в "Инстаграме".
СаратовБизнесКонсалтинг 05:13
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
Шоу-бизнес
Суд не смог развести Джигана и Самойлову
iReactor 05:59
Авто
Российских водителей ждёт три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Армия и оружие
Канада возвращает на Украину своих военных инструкторов
Вооруженные силы Канады возвращают на Украину военных инструкторов, которые после двухнедельного карантина смогут возобновить свою миссию по обучению местных военнослужащих.
Евразия Daily 03:10