Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $52,51 за баррель.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Кино
«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Взгляд.ру 05:49
Футбол
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
ЖКХ
В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов
ПАО «МОЭК» предупредило компанию «ЮНИ-ДОМ» об ограничении горячего водоснабжения в многоквартирных домах, которыми она управляет.
РБК 09:55
Игры
Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion
На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.
Gmbox.ru 07:18
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия
В белгородской школе ученик ударил учителя
По словам женщины, «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики на глазах у множества детей, на замечания учителя один из них отреагировал ударами учителю по лицу, разбив ему в кровь губу и щеку, также повалив его на пол».
REGNUM 08:45
Происшествия
Стрельба в мужском монастыре в Оренбуржье: один человек ранен
На западе Оренбургской области на территории мужского монастыря вечером 9 октября была стрельба.
REGNUM 09:17
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Известия 09:41
Спорт
Минспорт дал объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории
Минспорт РФ направил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) письмо, в котором объяснил изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 08 октября в 14:04
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Авто
Супер-роскошные классические авто превращаются в электромобили
Британская инжиниринговая компания объявила о намерении взять классические дорогие роскошные автомобили 1950-х и 1960-х годов и обеспечить их будущее, используя электричество.
SpeedMe 08:13
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Наука
Умирающие кораллы возвращаются к жизни
Кораллы, которые считались погибшими после тотального потепления воды, восстанавливаются.
Vevby.ru 09:55
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Политика
Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата
Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 10:40