Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,99%, составив $31,10 за баррель.
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Мировые цены на нефть рухнули на 5%

Телеканал 360°вчера в 19:54

Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

РИА Новости01:32

Нефть марки Brent дешевеет на 3% на опасениях за спрос

ПРАЙМ01:07

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:17

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 6,2%

ТАССвчера в 19:23

Цены на нефть упали

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена нефти Brent упала ниже $32

Коммерсантъвчера в 19:09
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Экономика

План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве

Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.
Южный Федеральный 03:37
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Новый коронавирус распространился более чем на 120 стран. В мире заразились более 153 тыс. человек, при этом погибли свыше 5,7 тыс. человек.
Инфорос 01:39
Общество

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Опорный вуз Ростовской области – Донской государственный технический университет – с понедельника приступает к поэтапному переводу студентов на дистанционную форму обучения, чтобы обезопасить учащихся и сотрудников от коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 03:42
Общество

Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 02:45
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продать подержанный автомобиль

Если ранее лучшим периодом для продажи называли весну, то теперь россиян призывают не торопиться.
Tvoe-avto.com 02:49
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:01
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Rambler News Service 14 марта в 11:18
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

Lenta.ru 02:30
Финансы

Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.
Газета.Ru 03:18
Происшествия

У ирландца подтвердился коронавирус в Мурманске

В городе Мурманске с положительным результатом теста на коронавирус госпитализирован уроженец Ирландии.
Московский Комсомолец Мурманск 03:42
Политика

Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.
Газета.Ru 03:32
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Здоровье

Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
Известия вчера в 19:24
Политика

Путин заявил, что России плевать на санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.
Газета.Ru 02:46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Хоккей

СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
РБК 03:10
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС вчера в 13:15
Общество

Заболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга рассказал о симптомах

Заразившийся коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о первый симптомах болезни.
Санкт-Петербургские ведомости 03:31
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Космос

НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
РИА Новости 14 марта в 04:50
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
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