Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,99%, составив $31,10 за баррель.
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Экономика
План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве
Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Новый коронавирус распространился более чем на 120 стран. В мире заразились более 153 тыс. человек, при этом погибли свыше 5,7 тыс. человек.
Общество
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Опорный вуз Ростовской области – Донской государственный технический университет – с понедельника приступает к поэтапному переводу студентов на дистанционную форму обучения, чтобы обезопасить учащихся и сотрудников от коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.
Общество
Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продать подержанный автомобиль
Если ранее лучшим периодом для продажи называли весну, то теперь россиян призывают не торопиться.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Политика
Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.
Происшествия
У ирландца подтвердился коронавирус в Мурманске
В городе Мурманске с положительным результатом теста на коронавирус госпитализирован уроженец Ирландии.
Политика
Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Здоровье
Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса
С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
Политика
Путин заявил, что России плевать на санкции
Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63.
Хоккей
СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Общество
Заболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга рассказал о симптомах
Заразившийся коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о первый симптомах болезни.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.