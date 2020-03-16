Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,99%, составив $31,10 за баррель.
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На лондонской бирже подешевела нефть

Красная весна02:05

Цена нефти Brent упала ниже $32

Коммерсантъвчера в 19:09

Решение ФРС США приостановило новый катастрофический обвал цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Мировые цены на нефть рухнули на 5%

Телеканал 360°вчера в 19:54

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 6,2%

ТАССвчера в 19:23

Цены на нефть упали

Lenta.ruвчера в 19:13

Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

РИА Новости01:32
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Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

RT на русском 13 марта в 12:37
Общество

Одессу и Львов закрыли на карантин

В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
Lenta.ru 02:13
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Кино

Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
iReactor вчера в 19:40
Происшествия

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Общество

Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат

В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
РИА Новости 02:05
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой

Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Российская газета вчера в 07:34
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru вчера в 18:26
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости вчера в 18:48
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:01
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Общество

ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Pravda.Ru вчера в 19:39
Армия и оружие

В Ираке на территорию военной базы упали более десяти ракет

В Ираке используемая силами коалиции во главе с США военная база Эт-Таджи подверглась ракетному обстрелу.
МонаВиста 14 марта в 07:07
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости вчера в 18:07
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ вчера в 05:00
Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество

Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России.
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 12:41
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Наука

У собак опухоль мозга стала меньше из-за вируса Зика

Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
МедиаПоток 14 марта в 08:30
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ 14 марта в 21:14
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС вчера в 13:15
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 14 марта в 15:07
Общество

Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
1pnz.ru вчера в 23:00
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