Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,99%, составив $31,10 за баррель.
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Решение ФРС США приостановило новый катастрофический обвал цен на нефть
Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Общество
Одессу и Львов закрыли на карантин
В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Происшествия
Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат
В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Общество
На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой
Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шоу-бизнес
Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Общество
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Армия и оружие
В Ираке на территорию военной базы упали более десяти ракет
В Ираке используемая силами коалиции во главе с США военная база Эт-Таджи подверглась ракетному обстрелу.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
Политика
Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Общество
Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наука
У собак опухоль мозга стала меньше из-за вируса Зика
Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Общество
Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.