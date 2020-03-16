Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,99%, составив $31,10 за баррель.

Общество Одессу и Львов закрыли на карантин В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.

Общество Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.

Общество На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Армия и оружие Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.

Общество Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

Политика Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.