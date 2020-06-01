Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Вильфанд рассказал о погоде в России в июне Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС. 378

Общество Россиянам рассказали о законодательных нововведениях с 1 июня С 1 июня в России начнут выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до 16 лет (единоразовая выплата составит 10 тыс. рублей), а также малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет (они получат половину прожиточного минимума за каждый прошедший с начала года месяц, затем выплаты станут ежемесячными). 110

Общество Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек. 104

Здоровье Число заражений коронавирусом в Челябинской области пошло на спад По данным на 1 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3132 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 4

Единоборства Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).

Общество В Омской области за сутки коронавирусом заразились 24 человека За сутки проведено 127 864 теста. Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 14 июня, но с 4 июня начнутся послабления. 20

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 1,9K

Общество В Екатеринбург из Нью-Йорка прибыл вывозной рейс с туристами Самолет следовал из Нью-Йорка через Москву, и после посадки в Екатеринбурге направился в Новосибирск.

Общество В Пензенской области продлен режим повышенной готовности Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно. 58

Здоровье Выявлена новая группа риска по коронавирусу В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. 186

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 57

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. 220

Общество В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июня в регионе начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом. 3

Политика Инсайд: мэр Челябинска выиграла первый этап выборов в Заксобрание Мэр Челябинска Наталья Котова заняла первое место на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Челябинской области в Железнодорожном округе №18.

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Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 172

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 994

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 115