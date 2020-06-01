Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть падают в преддверии июньской встречи ОПЕК+

Экономика сегодня02:27

Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вестник Кавказа01:50

Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+

ПРАЙМ01:33

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вечерняя Москва01:52

Цены на нефть незначительно снизились на торгах

ИА Красная Весна01:50
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,2K
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Россиянам рассказали о законодательных нововведениях с 1 июня

С 1 июня в России начнут выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до 16 лет (единоразовая выплата составит 10 тыс. рублей), а также малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет (они получат половину прожиточного минимума за каждый прошедший с начала года месяц, затем выплаты станут ежемесячными).
Югополис вчера в 04:45
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Общество

Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе

В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в Челябинской области пошло на спад

По данным на 1 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3132 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 02:02
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Единоборства

Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде

Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс 30 мая в 16:17
Происшествия

Три человека утонули за выходные в Челябинской области

АиФ Челябинск 02:40
Общество

В Омской области за сутки коронавирусом заразились 24 человека

За сутки проведено 127 864 теста. Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 14 июня, но с 4 июня начнутся послабления.
Город55.ру 02:04
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
1,9K
Общество

В Екатеринбург из Нью-Йорка прибыл вывозной рейс с туристами

Самолет следовал из Нью-Йорка через Москву, и после посадки в Екатеринбурге направился в Новосибирск.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:43
Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно.
Пензенская правда вчера в 10:49
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Наука

Представлен имплантат, активирующий выработку инсулина

Anonsens вчера в 03:54
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Здоровье

Выявлена новая группа риска по коронавирусу

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Авто

За брошенные автомобили в России планируют штрафовать

В новой редакции КоАП появится статья, наказывающая владельца брошенного разукомплектованного автомобиля.
Car.ru 01:42
24
Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.
Область 45 02:14
8
Общество

В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июня в регионе начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом.
РИА Новости 02:41
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Культура

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
8
Политика

Инсайд: мэр Челябинска выиграла первый этап выборов в Заксобрание

Мэр Челябинска Наталья Котова заняла первое место на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Челябинской области в Железнодорожном округе №18.
URA.Ru 02:06
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
1,3K
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Здоровье

В Башкирии число заболевших COVID-19 достигло 3337 – Минздрав

В Башкирии зарегистрировано 3337 жителей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 77 случаев.
РБК Уфа 02:27
2
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
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