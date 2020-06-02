Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть продолжают расти
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Армия и оружие
ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34
Военно-воздушные силы РФ приобретут Су-34.
Политическая Экспертиза вчера в 14:03
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Космос
Ранняя Вселенная вращалась, заявили астрономы
Ин-спейс.ру вчера в 11:15
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
В Калининградской области зафиксировали 45 новых случаев коронавируса
В Калининградской области выявили коронавирус у 45 человек. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Роспотребнадзор.
Каскад вчера в 03:35
Армия и оружие
Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2
Министерство обороны Индии закупит 156 боевых машин пехоты БМП-2.
Российская газета вчера в 03:43
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Армия и оружие
США не спешат назвать причины катастрофы F-35 во Флориде
Издание «Военное обозрение» полагает, что США выбирают «меньше из зол», которое можно назвать причиной катастрофы, без ущерба репутации F-35, а также лётному и техническому составу ВВС.
HotGeo 04:33
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Российская газета 31 мая в 15:16
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Космос
Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС
Политика Сегодня 03:14
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Общество
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Экономика
Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%
За четыре месяца с начала года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (-19,2%).
РБК 04:39
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34